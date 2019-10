Chiara Mastroianni, douce déclaration à Benjamin Biolay : "C'est pour la vie"

Les séparations n'y pourront rien changer. Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay sont liés pour toujours. Actuellement, le duo se donne la réplique dans Chambre 212, le nouveau film de Christophe Honoré en salles le 9 octobre 2019. Deux rôles miroirs qui, fatalement, font écho à leur histoire réelle : après vingt ans de mariage, l'héroïne plaque tout et se plonge dans une rétrospective sentimentale pour savoir si elle prend la bonne décision. "Je reste assez proche de tous les gens que j'ai connus, explique l'actrice au magazine Gala à propos de son ex. Quand il y a eu des sentiments très forts, ça ne me paraît pas du tout impossible. Avec Benjamin, nous avons une fille ensemble, c'est un lien pour la vie. Et puis nous avons surmonté des choses."

Outre ses apparitions complices sur les tapis rouges du Festival de Cannes, le couple a prouvé à maintes reprises qu'entre eux, les tensions ne seront jamais d'actualité. En 2004, alors qu'ils viennent d'accueillir ensemble leur fille Anna, Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay unissent leurs voix dans un album au titre de rigueur : Home. Une petite gemme musicale qui trouvera résonance par la suite en 2017, des années après le divorce, avec leur second opus commun Volver. Les Chansons d'amour ont alors trouvé un écho flambant neuf...

Il était hors de question que je fasse une connerie

Si Chiara Mastroianni porte une attention si particulière au bonheur de ses enfants, c'est sans doute parce que sa propre jeunesse a laissé des traces. Avant de devenir la muse cinématographique de Christophe Honoré, la comédienne de 47 ans a dû lutter contre sa propre nature – sans doute due à son statut de "fille de" – et contre l'avis de sa mère. "Je voulais être actrice, mais je voulais rester discrète, se souvenait-elle dans Psychologies. C'est complètement antinomique ! En fait, j'ai longtemps eu peur de déranger. Ado, il ne fallait pas ni qu'on me voie ni qu'on m'entende. De toute façon, c'est un cauchemar : généralement, tu te sens difforme, mal avec toi comme avec les autres. Moi, avec les parents que j'avais, il était hors de question que je fasse une connerie et que je me fasse remarquer. Je rasais les murs." Réjouissons-nous qu'elle s'en soit écartée pour briller...

