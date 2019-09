Chiara Mastroianni a dû défier l'avis de Catherine Deneuve : "J'ai déçu ma mère"

Pas facile d'être la fille d'une célèbre actrice... encore moins de suivre ses pas ! Depuis des années, Chiara Mastroianni ne peut faire autrement que subir les comparaisons avec sa mère Catherine Deneuve. Et pourtant. Si elle a joué dans plus de quarante longs métrages, la comédienne de 47 ans l'a fait contre l'avis de celle qui lui a donné la vie. "Je ne sais rien faire d'autre, explique l'ex de Benjamin Biolay à L'Express DiX. Petite, ma mère m'a fait voir tellement de films... D'emblée, le cinéma m'a attirée. Quand je tourne, je ressens des émotions assez proches d'un état amoureux : la fébrilité, l'excitation... J'ai déçu ma mère quand j'ai choisi de ne pas faire d'études. Alors le cinéma, je le fais le plus sérieusement possible, mais avec modestie."

Avec le temps, Chiara Mastroianni s'est fait un nom, dissociable de celui de papa et maman. À l'affiche du nouveau film de Christophe Honoré, Chambre 212 le 9 octobre 2019, l'actrice se retrouve dans une spirale sentimentale et temporelle redoutable qui la mène au divorce. Véritable muse du réalisateur français – Les Bien-aimés en 2011, Non ma fille tu n'iras pas danser en 2009 –, elle a eu grande difficulté à s'imaginer sur grand écran dans sa jeunesse. "Je voulais être actrice, mais je voulais rester discrète, raconte-t-elle dans Psychologies. C'est complètement antinomique ! En fait, j'ai longtemps eu peur de déranger. Ado, il ne fallait pas ni qu'on me voie ni qu'on m'entende. De toute façon, c'est un cauchemar : généralement, tu te sens difforme, mal avec toi comme avec les autres. Moi, avec les parents que j'avais, il était hors de question que je fasse une connerie et que je me fasse remarquer. Je rasais les murs..."

Chiara Mastroianni a toujours affirmé qu'elle aurait préféré jouir d'une enfance relativement plus "normale". Dans Psychologies, elle se souvient qu'elle détestait par-dessus tout ce qui avait trait à la célébrité de ses parents : "Le niveau sonore des conversations qui baissait quand j'entrais avec eux au restaurant, le changement d'attitude, et puis des choses affreuses que j'entendais sur eux, des préjugés qu'on avait sur moi, 'fille de'. Ça me rendait malade." Depuis, la fille de Catherine Deneuve a heureusement su faire peau neuve...

