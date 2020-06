Benjamin Biolay fiancé à Chiara Mastroianni : sa demande... au bout de 3 jours

Benjamin Biolay a piqué la coupe de Nekfeu (un faux blond stylé) pour son grand retour, avec la parution de son album Grand Prix. C'est pour en faire la promotion que le chanteur français s'attelle à faire le tour des médias. Après avoir raconté sa vie insoupçonnée en Argentine et révélé l'existence de sa fille, il vient d'expliquer à ELLE qu'il s'était à l'époque fiancé à Chiara Mastroianni en seulement quelques jours...

Questionné sur la présence de la voix de l'actrice française sur l'album, Benjamin Biolay explique que Chiara est "la seule relation simple dans ma vie compliquée". "J'avais toujours dit que je ne me marierais jamais, je trouvais ça bidon, et puis on se connaissait depuis trois jours qu'on a dû se demander en mariage au même moment, ce n'est pas un hasard", révèle-t-il.

Même s'ils ont divorcé il y a plus de dix années, Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni sont inséparables. "Qu'on vive plus ensemble, ça ne change pas les sentiments. Chiara, son fils que j'ai connu tout petit, c'est ma famille", poursuit l'artiste. De cette famille, il garde surtout de forts liens avec Catherine Deneuve, son ancienne belle-mère. "Catherine Deneuve, ce n'est pas une maman parce que j'en ai une, mais elle est hyper importante dans ma vie. Catherine, c'est la seule adulte que je fréquente !", explique-t-il.

À ELLE, Benjamin Biolay avoue avoir été quitté plusieurs fois. Des peines de coeur qui seraient l'un des thèmes principaux de Grand Prix. "Être quitté, quand ça arrive trop souvent, ça fait mal. Il n'y a pas beaucoup de femmes pour tolérer mon monde de vie. Je suis papa, la grosse part de ma vie privée passe par là. Après, du temps, j'en ai peu, je ne sais pas déléguer, je travaille énormément dans un métier qui est vachement plus périlleux qu'on ne le croit", déplore-t-il.

Retrouvez l'interview de Benjamin Biolay en intégralité dans le dernier numéro de ELLE, paru le 26 juin 2020.