Benjamin Biolay : Sa fille chanteuse ? "Pas envie qu'elle aille vers ce monde"

Benjamin Biolay est de retour dans les bacs. Déconfiné, le chanteur de 47 ans peut faire la promotion de son dernier disque intitulé Grand Prix. L'artiste s'est confié à Paris Match, évoquant sa vie entre la France et l'Argentine, son pays d'adoption où... il a une autre fille. Mais auprès du magazine, il a aussi discuté de son aînée, Anna.

Comme de nombreux enfants de stars, Anna aimerait sans doute bien suivre les pas de son père en faisant elle aussi de la musique. La jeune fille de 17 ans, fruit de l'histoire de coeur terminée entre Benjamin Biolay et l'actrice Chiara Mastroianni, chante d'ailleurs avec lui sur le titre Saudade, pour son nouveau disque. "Je n'ai pas envie qu'elle aille vers ce monde-là, puisque j'aime mes enfants et que je veux les protéger de choses très violentes. Mais je sens bien qu'elle en a envie. Ce qui compte, c'est de partir au bon moment. C'est déjà un handicap d'avoir des parents connus, alors avec des grands-parents célèbres [Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, NDLR], c'est encore plus compliqué...", a confié le chanteur à Match.

Dans Le Parisien, Benjamin Biolay pousse un peu olus loin encore les confidences sur sa fille, laquelle chante donc à ses côtés sous le pseudo de Bambi ! "Elle était en studio quand j'enregistrais Saudade. Elle fredonnait, c'était beau, elle a fait deux prises et c'était bon. 'Bon, papa, faut que j'y aille.' Moi j'avais mis un an à comprendre le fonctionnement d'un studio ! Elle a 17 ans, elle me fait écouter du rap [un petit plaisir qu'elle partage aussi avec son illustre grand-mère !, NDLR] et du rock. Elle aime chanter, mais anonymement", a-t-il ajouté.

En 2017, lors de la sortie de son disque Volver, Benjamin Biolay avait déjà évoqué sa relation avec Anna sur France 2 en affirmant que sa fille le trouvait "ringard" et qu'elle ne le trouvait pas bon dans le style rap où il s'était essayé avec le titre Hypertranquille. Depuis, la jeune fille a tout de même pris la peine de le voir travailler en studio et c'est déjà un progrès !