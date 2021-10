Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni : confidences sur leur divorce réussi

Ils se sont aimés, ils s'aiment et ils s'aimeront. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus en couple que Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni ont décidé de déterrer la hache de guerre. Au contraire. Leur romance a duré sept ans, de 2002 à 2009, et a laissé des traces : un mariage et une fille, Anna, qui est née le 22 avril 2003. C'est sans doute cette dernière, d'ailleurs, qui a poussé les deux ex à se séparer de la manière la plus harmonieuse possible.

Nous avons surmonté des choses...

"Je reste assez proche de tous les gens que j'ai connus. Quand il y a eu des sentiments très forts, ça ne me semble pas du tout impossible, expliquait Chiara Mastroianni dans les colonnes du magazine Gala. Avec Benjamin nous avons eu une fille ensemble, c'est un lien pour la vie. Et puis nous avons surmonté des choses." Effectivement, les deux artistes n'ont jamais coupé les ponts. Au contraire, le public ne cesse de les retrouver ensemble, musicalement parlant, comme au cinéma.

Souvenez-vous : le premier jour du déconfinement, Benjamin Biolay avait repris, en ligne, la chanson La Ballade du mois de juin avec Chiara Mastroianni. Or, c'est pour elle qu'il avait écrit ces quelques mots durant l'année 2004. Au cinéma, on les a récemment vus jouer un couple en pleine discorde mélancolique dans le film Chambre 212, de Christophe Honoré. Ils se sont également soutenus, l'un l'autre, en mai dernier lors des obsèques de Jean-Yves Bouvier, en la chapelle Sainte Bernadette de l'église Notre-Dame d'Auteuil.

Avec Chiara, on se voit quotidiennement. On reste une famille

Cette séparation, quelle qu'en soit la raison, n'est pas une rupture au sens premier du terme. Benjamin Biolay a toujours, au coeur, les mêmes noms. ''Ma fille, sa mère et ma belle-mère [Catherine Deneuve, NDLR.] comptent plus que tout pour moi. Si j'ai réussi quelque chose, c'est ça. Avec Chiara, on se voit quotidiennement. On reste une famille.'' Le clan s'est agrandi, récemment. Il y a quelques mois, le chanteur avouait qu'il vivait en Argentine la moitié de l'année et qu'il avait, là-bas, une petite fille. Elles sont donc quatre, les femmes de sa vie...

