Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay réunis : les ex-époux soudés pour l'adieu à Jean-Yves Bouvier

Mort le 12 mai dans des circonstances encore inconnues, Jean-Yves Bouvier - le neveu de Jacqueline Maillan - laisse derrière lui des proches en deuil, dont son compagnon Dominique, mais aussi des amis du show business comme Catherine Deneuve. Les obsèques du défunt ont eu lieu ce 19 mai, dans la capitale, en présence de l'actrice et des VIP. Il fallait notamment compter sur Chiara Mastroianni, bien accompagnée.

La comédienne de 48 ans avait fait le déplacement jusque l'église Notre-Dame d'Auteuil, précisément à la chapelle Sainte Bernadette, pour saluer la mémoire de Jean-Yves Bouvier, ancien comédien (Zazie dans le métro, What a Flash !, Le Derrière, Ma Femme est une actrice...) ayant aussi mené une carrière de gérant de restaurants et de boites de nuit (Le Costes, Les Bains...). Des établissements régulièrement fréquentés par les stars du show business. Alors, il était normal qu'elles viennent lui rendre hommage.

Masque de protection contre le coronavirus et lunettes noires sur le nez, Chiara Mastroianni n'était pas seule pour affronter ce dur moment. On a pu la voir avec Pierre Lescure ainsi qu'avec sa mère Catherine Deneuve mais également avec son ancien mari, l'acteur et chanteur Benjamin Biolay.

L'ancien couple, qui a officiellement divorcé en 2009, entretient aujourd'hui encore une belle relation. Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay s'entendent à merveille, ce qui évite à leur fille Anna (née en 2003) quelques crispations. "Qu'on vive plus ensemble, ça ne change pas les sentiments. Chiara, son fils que j'ai connu tout petit, c'est ma famille (...)", confiait ainsi l'artiste récemment vu au piano lors de la dernière cérémonie des César, dans les pages du magazine ELLE. Dans les moments de joie comme de tristesse, Benjamin prouve concrètement que Chiara peut bel et bien compter sur lui !