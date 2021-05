Obsèques de Jean-Yves Bouvier : Catherine Deneuve, Valérie Lemercier... l'adieu des VIP

Quand la plupart des Français se réjouissaient de retourner en terrasses, dans les salles de cinéma ou dans les boutiques pour faire du shopping, une petite poignée avait le coeur lourd ce mercredi 19 mai. Et pour cause, c'est ce jour que se tenaient les obsèques de Jean-Yves Bouvier, mort le 12 mai.

Rendez-vous était pris en l'église Notre-Dame d'Auteuil, dans le chic 16e arrondissement de Paris, pour un dernier hommage de ses proches et amis. La cérémonie avait lieu, dans le respect des mesures sanitaires notamment la jauge maximum de personnes autorisées en ces temps de pandémie, à la chapelle Sainte Bernadette. On pouvait voir la mythique actrice Catherine Deneuve, dont les apparitions se font rares depuis qu'elle se rétablie de son accident vasculaire ; elle est désormais assez en forme au point d'avoir tourné une publicité inattendue. La star était une amie du défunt Jean-Yves Bouvier, qui avait passé du temps avec elle sur le tournage de la mini-série Les Liaisons Dangereuses en 2002. Bien qu'il avait eu une carrière de comédien, Jean-Yves Bouvier avait surtout été un homme de la nuit, patron de restaurants comme Costes et de boîtes de nuit.

On a aussi pu compter sur la présence d'autres personnalités phares du cinéma comme Valérie Lemercier - qui doit toutefois être ravie de la réouverture des cinémas pour présenter enfin Aline -, Chiara Mastroianni (accompagnée de Pierre Lescure et de son ex-mari Benjamin Biolay) ou encore Gérard Jugnot, Vincent Lindon... Malgré un temps maussade, nombreux étaient ceux à vouloir faire leurs adieux au défunt puisqu'il fallait également compter sur la participation de Marthe Keller, Marc Lavoine, David Brécourt, Fabrice Le Ruyet, Dominique Besnehard, François Bernheim, Anne Marcassus, Gilles Muzas ainsi que Patrice Laffont...

Tous ont pu apporter soutien et réconfort aux proches de Jean-Yves Bouvier, à commencer par Dominique Legendre, le dernier compagnon du défunt aujourd'hui en deuil de sa moitié.

Toutes nos condoléances à sa famille.