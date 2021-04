Catherine Deneuve : Comment a-t-elle conservé le secret de sa collaboration avec leboncoin ?

En novembre 2019, Catherine Deneuve a semé un véritable vent de panique à travers la France. Victime d'un AIT - un Accident Ischémique Transitoire - sur le tournage du film De son vivant, la comédienne a repris du poil de la bête et poursuivi le travail. C'est ailleurs pourtant qu'elle est réapparue à l'écran pour la première fois. Pour fêter ses 15 ans, le site leboncoin a effectivement fait appel à l'actrice et l'a mise en scène dans une séquence relativement loufoque signée Eric Lartigau.

Elle était heureuse de tourner à nouveau

"Elle va bien, elle est toujours aussi vive, elle était heureuse de tourner à nouveau juste après avoir terminé le film d'Emmanuelle Bercot, à l'écoute, curieuse, et avec moi, elle avait confiance, confie l'ex de Marina Foïs au journal Le Parisien. On a très bien travaillé, on s'est tous beaucoup amusés." Il faut dire que le réalisateur connaissait l'actrice et, notamment, sa passion pour les brocantes et les antiquaires. Cette folle passion pour les poules en céramique et en faïence est d'ailleurs bel et bien réelle !