Marina Foïs séparée d'Éric Lartigau : "Notre relation a toujours été multiple"

Après Florence Foresti, Valérie Lemercier ou encore Édouard Baer, Marina Foïs sera la prochaine maîtresse de cérémonie des César. À cette occasion, l'ancienne membre des Robins des bois s'est longuement confiée à Paris Match, sur la cérémonie à venir mais aussi sur sa vie personnelle. Compagne du réalisateur Éric Lartigau pendant plus de vingt ans, Marina Foïs s'est confiée sur leur rupture.

Malgré leur séparation, elle s'apprête à tourner dans l'un de ses films. Les deux professionnels du cinéma, parents de deux enfants Lazare (16 ans) et Georges (13 ans). "Le dialogue ne s'est jamais interrompu. Notre relation a toujours été multiple. Dieu merci, on n'a pas partagé que la famille. Il est la personne le plus empathique que j'aie jamais rencontrée. Je pourrais même dire qu'il est capable d'aimer tout le monde !", décrit Marina Foïs dans l'édition du jeudi 4 mars 2021.

Pendant longtemps, Marina Foïs avait trouvé son équilibre avec Éric Lartigau, capable de comprendre la frénésie du milieu du cinéma français. "C'est compliqué, les gens de cinéma. Il faut comprendre à quel point ce métier peut vampiriser... C'est pratique de vivre avec quelqu'un qui peut comprendre. Et puis, tout bêtement, moi, je ne sais pas aimer sans admirer. Faire la même chose peut nourrir l'admiration", résume l'actrice du film Énorme.

Après cette histoire forte commencée en 1999, Marina Foïs semble toujours être admirative de son ancien compagnon. Par le passé, celle qui présentera les César vendredi a été en couple avec le bodybuilder Maxime Lefrançois et a partagé la vie de Maurice Barthélemy, son complice des Robins des bois, pendant neuf ans.

