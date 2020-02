Marina Foïs : Première apparition publique de Lazare, son fils de 16 ans

Depuis le 5 février 2020, les Français découvrent un Alain Chabat toujours un peu plus sensible dans Je suis là, d'Éric Lartigau. Quelques heures avant la sortie officielle du long métrage, l'équipe du film s'est réunie au cinéma UGC Normandie à Paris pour présenter les grandes lignes de cette jolie fresque sentimentale. Alix Bénézech, Delphine Gleize, Doona Bae, Ilian Bergala et Jules Sagot se sont ainsi joints au héros du film. Côté famille, le réalisateur de 55 ans a également eu droit au soutien de sa compagne Marina Foïs et de leur grand fils aîné Lazare. Une apparition plutôt rare pour le jeune homme de 16 ans que ses parents amènent rarement aux avant-premières.

On connaît Éric Lartigau pour ses oeuvres romanesques et touchantes. De Prête-moi ta main à La Famille Bélier, le réalisateur charme depuis des années les spectateurs français à l'aide de ses muses : Louane Emera, Charlotte Gainsbourg... On oublie en revanche souvent qu'il a déjà une comédienne fulgurante à ses côtés, même en dehors des plateaux de tournage, puisqu'il partage la vie de Marina Foïs depuis plus de deux décennies. Le 25 septembre 2008, le couple a accueilli un deuxième garçon, qu'ils ont appelé Georges. Attendons quelques années avant de l'apercevoir auprès de papa et maman...

Je pourrais les étouffer de mon amour, mes gosses

Si elle reste très discrète à propos de ses enfants, Marina Foïs ne tarit pas d'éloges à leur égard. Elle n'est peut-être pas du genre à les exposer sur les réseaux sociaux, mais, si on la lance, l'actrice de 50 ans dépeint le portrait de deux garçons qu'elle décrit comme étant "au-delà d'extraordinaires". "Je pourrais les étouffer de mon amour, mes gosses, en vrai, expliquait-elle en février 2019 au magazine Society. Je pense que ce sont deux génies. Puis, ils sont très différents : le théâtre, c'est de la merde ; le ciné, c'est 'Je déteste y aller'... Ce sont les derniers enfants de leur génération à ne pas avoir vu Le Grand Bain. Ils ont une distance que, moi, je trouve très salutaire. Ils trouvent que je ne tourne pas très bien. Le petit, un jour, il a traversé l'appartement et il m'a dit : 'Sans vouloir te vexer, je voudrais quand même te dire, je pense que Jack Nicholson est le meilleur acteur au monde." Pas étonnant qu'entre la maman et ses deux fils, ce soit Pour le pire et pour le meilleur...