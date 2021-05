Catherine Deneuve en deuil : l'actrice fait face au décès d'un ami très cher

Triste nouvelle pour Catherine Deneuve : son ami comédien Jean-Yves Bouvier est décédé le 12 mai 2021. Celui qui était surnommé La Bouve a tenu quelques rôles remarqués au cinéma. Il s'était surtout fait un nom en gérant des restaurants de boîtes de nuit, tels que celui des Bains, dès le milieu des années 1990, tenu la boîte de Canal + à Cannes et dirigé de main de maître le restaurant Costes. Il était le neveu de la formidable comédienne Jacqueline Maillan.

Sur son compte Facebook, le journaliste Jean-Pierre Lavoignat s'est attristé de cette disparition en témoignant jeudi : "Hier, au moment même où (sans rien savoir) je postais la Carte de la boîte Canal à Cannes dont il était, et avec quel génie, le chef d'orchestre, Jean-Yves Bouvier était en train de s'éteindre. On aura au moins pensé à lui toute la journée avec humour et tendresse (...). Il était tellement drôle, charmant, généreux, de bonne compagnie. Et doux et tendre aussi. Pensées à Dominique."

Cet humour et cette douceur, plusieurs personnalités du cinéma peuvent également en témoigner, à l'instar de la défunte Caroline Cellier, Gérard Jugnot ou encore Catherine Deneuve. Jean-Yves Bouvier avait notamment pu passer du temps avec elle sur le tournage de la mini-série Les Liaisons Dangereuses en 2002. Les deux copains avaient également plaisir à assister ensemble à la Fashion Week de Paris, comme en 2006, en s'affichant au défilé Robert Abi Nader. En 2010, c'est bras dessus bras dessous qu'ils avaient célébré l'anniversaire de Johnny sur le Paquebot des Yachts de Paris.

Jean-Yves Bouvier a lui-même interprété plusieurs rôles au cinéma : il était apparu dans le film La P... sentimentale en 1958, puis dans Zazie dans le métro en 1960 et dans What a Flash! en 1972. Il a aussi joué sous la houlette de Valérie Lemercier dans le film Le Derrière en 1999, avant d'apparaître dans Ma Femme est une actrice l'année suivante.

Toutes nos condoléances à son ami Dominique, à ses côtés jusqu'à la fin.