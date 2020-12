Caroline Cellier, maman "rock'n'roll et sauvage" : son fils Nicolas Poiret lui rend hommage

C'est lui qui a annoncé le décès de sa mère le 15 décembre dernier, avant de retourner à son deuil, loin des médias... Pourtant, Nicolas Poiret, fils de Caroline Cellier et Jean Poiret, a accepté d'accorder une interview hommage au magazine Gala, dans son édition du 24 décembre 2020. L'occasion pour l'auteur de théâtre et scénariste de 42 ans de se confier sur la relation complice qu'il entretenait avec sa mère, décédée des suites d'un cancer, à l'âge de 75 ans.

Selon son fils, Caroline Cellier était une "maman terriblement timide. Et sauvage" : "C'était une maman rock'n'roll. Ce que l'on peut voir d'elle à l'écran est assez fidèle à ce qu'elle était dans la vie. Un mélange de folie douce, de mystère, mais aussi de coups de gueule devant l'injustice, par exemple, de fous rires, aussi. C'était une maman extrêmement drôle, Nicolas Poiret affirme-t-il à nos confrères. Qui a eu un rapport passionné, passionnel et fusionnel aux trois hommes de sa vie, c'est-à-dire mon grand-père Hubert, mon père et moi. C'était la Méditerranéenne dans toute sa force, à la Carmen. Quand j'étais enfant, l'ambiance à la maison était parfois ubuesque (...). Papa était l'amour de sa vie. Elle me parlait régulièrement de cette connivence qu'ils avaient, cette connexion instantanée."

Une connexion silencieuse que Caroline Cellier partageait également avec son fils, d'autant plus après la disparition soudaine de Jean Poiret, décédé d'une crise cardiaque en 1992. "Tout était dans le regard, explique Nicolas Poiret. Il y avait une sorte de télépathie entre nous, les mots étaient inutiles. Je pense qu'elle m'a transmis tout ce qu'elle pouvait me transmettre, et on le savait tous les deux. Elle a eu le temps de voir l'homme que j'étais devenu, me disait qu'elle était fière de moi."