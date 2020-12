Mort de Caroline Cellier : "Elle a vécu un amour magnifique avec Jean Poiret"

C'est le coeur lourd que Nicolas Poiret a annoncé la mort de sa maman, Caroline Cellier, par un tendre message posté sur Facebook. La comédienne, césarisée en 1985 pour le film L'Année des méduses, était aussi connue du grand public pour avoir été la femme de l'acteur Jean Poiret. Les hommages se sont multipliés.

Bernard Murat, ami de Caroline Cellier et ancien partenaire sur les planches, est très ému par la disparition de la comédienne. Saluant sa carrière, marquée notamment par une vingtaine de pièces, celui qui lui avait donné la réplique dans Du vent dans les branches de sassafras a aussi évoqué la femme, intime, qu'il connaissait loin du show business. "Caroline a vécu un amour magnifique avec Jean Poiret. Ma femme et moi, nous partions souvent en week-end à Venise avec eux : ils passaient leur temps à s'engueuler, mais les réconciliations étaient à mourir de rire", a-t-il confié avec souvenir au Parisien, ajoutant au passage qu'elle luttait contre la maladie depuis un certain temps mais qu'elle continuait à "lui téléphoner".

Toujours dans Le Parisien, le célèbre ex-agent de stars Dominique Besnehard a évoqué celle qui a été sa protégée de 1986 à 2008 ; Caroline Cellier l'ayant remercié pour les dernières années de sa carrière. "J'étais très fier de m'occuper d'elle. (...) J'ai toujours aimé son côté sensuel, très sexy dans L'Année des méduses, mystérieux. Et sa voix : comme toutes les grandes actrices, Caroline avait une voix, un phrasé particulier, sans être sophistiqué. J'ai vu la pièce Un tramway nommé désir [pour laquelle elle avait été nommée aux Molières en 1999, NDLR] des dizaines de fois juste pour l'entendre parler... Caroline était dans le quotidien, elle avait un côté loufoque : on riait beaucoup avec elle. Elle était aussi pudique, d'une grande timidité, et orgueilleuse : elle ne faisait rien pour obtenir un rôle, elle attendait qu'on vienne la chercher", a-t-il confié.

Et l'ancien agent, devenu producteur à succès notamment de la série Dix pour cent, d'ajouter de Caroline Cellier : "Elle est passée à côté de films parce qu'elle était souvent au théâtre dans des pièces qui ont marché et se sont donc jouées pendant des mois, mais aussi parce qu'elle a privilégié sa vie privée. Elle était protégée par l'amour que Jean Poiret avait pour elle. J'adorais cette femme, je la respectais beaucoup et en même temps, il y a toujours eu ce mystère."

Caroline Cellier avait été en couple avec le mythique Jean Poiret de 1965 jusqu'à la mort de ce dernier en 1992 ; cette année-là, elle apparait sous sa direction dans le film Le Zèbre. Le couple s'était même marié dans le 16e arrondissement de Paris en 1989. Ils avaient eu un fils, Nicolas, né en 1978, lequel est devenu auteur de pièces à succès pour le théâtre et scénariste.