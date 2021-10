Benjamin Biolay, papa laxiste avec ses filles : "Je ne sais pas si je dois le regretter..."

La période du premier confinement 2020, il l'a eue en horreur. Et pour cause, Benjamin Biolay a été privé d'activité professionnelle et d'une partie de sa vie intime. Il a passé cette période d'enfermement avec Anna, la fille qu'il a eu en avril 2003 avec Chiara Mastroianni... mais sans sa petite dernière, qui vit à l'autre bout du monde en Amérique du Sud, et dont il n'a révélé l'existence que très récemment. "J'ai vécu des heures difficiles. Certes, en famille, avec ma grande fille, mais coincé à Paris, loin de la maison où j'aime séjourner, du côté de Sète, explique-t-il au magazine Jours de France. Loin de ma petite fille, qui vit en Argentine. Et absolument stupéfait de ce que nous vivions. Je m'interroge encore sur ceux qui ont prétendu avoir adoré ce moment. Moi je l'ai eu en détestation."

Aujourd'hui, heureusement, Benjamin Biolay reprend du service. Outre l'album Grand Prix, sorti en 2020, qu'il défend enfin sur scène - et notamment lors du Festival Séries Mania -, l'artiste comédien de 48 ans sera à l'affiche de la série Rebecca dès cette fin d'année. Il donnera, dans cette adaptation de la fiction britannique Marcella en huit épisodes, la réplique à Anne Marivin, Samir Guesmi, Grégory Montel, Valérie Karsenti, le tout étant à découvrir en temps voulu sur TF1.

Fort de ma propre expérience, j'ai été un peu laxiste avec eux

Quant à ses enfants, on en sait toujours très peu... si ce n'est que les deux filles de Benjamin Biolay semblent se tourner vers une carrière artistique, similaire à celle de papa. Deux enfants musiciens, alors que c'est tout ce qu'il redoutait ? "Fort de ma propre expérience, j'ai été un peu laxiste avec eux, admet-il. Je ne sais pas trop si je dois le regretter ou non. Mais au final, ils le sont devenus presque spontanément." Ce n'est qu'en juin 2020 qu'il évoquait sa deuxième fille, précisant qu'il avait un appartement à Buenos Aires et qu'il passait un tiers de l'année en Argentine pour elle. "Je voulais aussi prouver qu'on pouvait protéger sa vie privée, révélait-il à Paris Match. Si on ne publie pas de photos de la table d'accouchement sur Instagram, personne ne le sait..."

Retrouvez l'interview de Benjamin Biolay dans le magazine Jours de France n°34 du 12 octobre 2021.