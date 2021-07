Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay : les ex-époux réunis pour un prestigieux dîner

Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay ont vécu une histoire d'amour marquante. Les deux ex-époux ont conservé d'excellents rapports, collaborant même en musique (en créant le groupe Home) et au cinéma (dans le film Chambre 212). Ils l'ont une nouvelle fois démontré lundi soir, en se montrant proches et complices lors d'un prestigieux dîner.

L'événement en question a eu lieu à la Fondation Louis Vuitton, dans le 16e arrondissement de Paris. La maison Louis Vuitton y a célébré le lancement de ses nouveaux parfums, lancement qu'ont fêté Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay. L'actrice de 49 ans et son ex-mari chanteur (de 48 ans) ont immortalisé leurs présences en photos, avant de rejoindre leur table.

Toute de Louis Vuitton vêtue, avec une petite robe noire sans manche, Chiara Mastroianni avait joué la carte safe pour cette soirée en marge de la Fashion Week Haute Couture. Idem pour Benjamin Biolay, vêtu d'un costume bleu marine. Une fois installés, les parents d'Anna (18 ans) ont notamment pu assister à un showcase surprise de la chanteuse Katy Perry, venue à Paris avec son époux Orlando Bloom.

J'étais fou amoureux.

Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay se sont rencontrés en 2002 et s'étaient mariés la même année. "J'étais fou amoureux. Je savais que c'était l'une des rencontres les plus importantes de ma vie, je n'allais quand même pas la larguer parce que sa mère s'appelait Catherine Deneuve !", confiait Benjamin au magazine Vanity Fair. Leur fille Anna est née l'année suivante.

Au magazine Elle en juin 2017, Chiara Mastroianni avait décrit sa nouvelle relation amicale avec Benjamin Biolay. "Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble, expliquait-elle. Je n'ai jamais connu mes parents ensemble, mais ils ont toujours fait en sorte de se voir en tant qu'amis pour moi. Le côté famille recomposée, c'est une seconde nature... même si cela demande des efforts, il ne faut pas se mentir."