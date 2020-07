Benjamin Biolay "fou amoureux" de Chiara Mastroianni : tendres confidences

Les cheveux peroxydés, Benjamin Biolay est de retour avec la parution de son neuvième album, Grand Prix. C'est pour en faire la promotion que l'artiste français de 47 ans a accordé un long entretien à Vanity Fair, dans l'édition d'août 2020 du magazine.

Nos confrères reprennent plusieurs moments marquants de la carrière de Benjamin Biolay, notamment sa collaboration avec Chiara Mastroianni, son ancienne épouse. Une relation pas toujours bien vue à l'époque, en 2002. "J'étais fou amoureux", explique-t-il aujourd'hui.

"Tu ne comprends plus rien lorsque les gens, par pure malveillance, se mettent à juger tes sentiments les plus intimes. Je savais que c'était l'une des rencontres les plus importantes de ma vie, je n'allais quand même pas la larguer parce que sa mère s'appelait Catherine Deneuve !", a déclaré Benjamin Biolay.

Bien que séparés depuis des années, le chanteur et Chiara Mastroianni sont inséparables. D'autant plus qu'ils sont tous les deux parents d'une fille, Anna (17 ans). Dans une interview à ELLE la semaine dernière, il expliquait avoir gardé des liens très forts avec les proches de son ex, notamment Catherine Deneuve."Qu'on vive plus ensemble, ça ne change pas les sentiments. Chiara, son fils que j'ai connu tout petit, c'est ma famille (...) Catherine Deneuve, ce n'est pas une maman parce que j'en ai une, mais elle est hyper importante dans ma vie. Catherine, c'est la seule adulte que je fréquente !", confiait-il.

On pourra même entendre la jolie voix de Chiara Mastroianni fredonner dans le dernier album de son ex.

Retrouvez l'entretien de Benjamin Biolay en intégralité dans le dernier numéro de Vanity Fair.