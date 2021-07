Katy Perry et Orlando Bloom : Fou amoureux à Paris, le couple sort le grand jeu

Katy Perry et Orlando Bloom enchaînent les voyages ! Après des escapades romantiques à Venise et Kaplankaya, en Turquie, le couple a posé ses valises à Paris. Ils y ont fait une sortie remarquée lundi soir, sur invitation de Louis Vuitton.

Louis Vuitton s'est invitée au programme de la Fashion Week Haute Couture ! Lundi 5 juillet 2021, la maison a célébré le lancement de cinq nouveaux parfums au cours d'un prestigieux dîner. L'événement a eu lieu à la Fondation Louis Vuitton, au 8, Avenue du Mahatma Gandhi, dans le 16e arrondissement. Katy Perry et Orlando Bloom s'y sont rendus et avaient sorti le grand jeu pour l'occasion.

Les fiancés et parents de la petite Daisy Dove (qui aura 1 an le 26 août prochain) ont tous les deux partagé des photos souvenirs de cette soirée mémorable. Katy Perry l'a même animée avec un showcase, accompagnée de trois musiciens. La chanteuse de 36 ans était la surprise que Louis Vuitton avait réservée à ses invités. Elle a ainsi retrouvé la scène, après s'en être tenue éloignée depuis sa grossesse et une performance magistrale pour la cérémonie d'investiture du président Joe Biden.