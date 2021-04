Katy Perry : Complice avec Miranda Kerr, l'ex-femme d'Orlando Bloom

Katy Perry et Miranda Kerr ont également parlé enfants. Katy est devenue maman en août 2020, après la venue au monde de sa fille Daisy Dove. Miranda Kerr a deux autres garçons, Hart et Myles (2 ans et 20 mois), nés de son mariage au milliardaire Evan Spiegel. "Les enfants sont mon premier amour. Être maman est la meilleure chose au monde. C'est le meilleur job, le plus gratifiant", a commencé Miranda Kerr. Katy Perry a renchéri : "Il n'y aucun autre sentiment comme celui que j'ai ressenti quand j'ai eu ma fille. C'était comme si tout l'amour que j'ai toujours cherché m'est tombé dessus."

Katy et Miranda s'étaient déjà rencontrées lors de défilés Victoria's Secret, quand Miranda était encore égérie de la marque de vêtements. Elles se sont retrouvées pour la première fois après le divorce du top model et d'Orlando Bloom et le début de la relation de l'acteur et Katy Perry en 2019, lors d'un événement organisé par Kora.