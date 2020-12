Katy Perry maman : Sa fille Daisy Dove, gâtée par Ariana Grande

Pour Katy Perry, 2020 restera l'année de la naissance de sa fille, Daisy Dove. Avec deux parents stars, le bébé ne manquera de rien, bien au contraire. Il reçoit même déjà des cadeaux, à l'image d'Ariana Grande, qui lui a acheté un adorable vêtement à plus de 500 euros.

Noël approchant à grands pas, les achats de cadeaux se font de plus en plus pressants. Ariana Grande s'y est pris en avance et a envoyé à son amie Katy Perry un petit présent pour sa fille Daisy Dove, née le 26 août 2020. Ariana lui a adressé une combinaison de ski blanche et matelassée Givenchy, maison dont elle est l'ambassadrice. L'article est vendu 541 euros.

"Katy et Orlando, félicitations, je vous adore tous les deux !!! Avec amour, Ariana", a noté la jolie brune de 27 ans sur une carte jointe au cadeau. Katy lui a répondu dans sa story Instagram en écrivant "Jtm" (ily en anglais, pour I Love You).