Orlando Bloom papa avec Katy Perry : son ex Miranda Kerr réagit

Miranda Kerr a rapidement réagi à la naissance du premier enfant de Katy Perry et Orlando Bloom. Bienveillante envers son ex et sa nouvelle compagne, le top model a étonné ses fans par sa gentillesse et son élégance.

Depuis sa rupture avec Orlando, Miranda Kerr a retrouvé l'amour dans les bras du PDG de Snapchat Evan Spiegel. Le couple a accueilli son premier enfant ensemble, un fils prénommé Hart, en 2018, avant l'arrivée d'un garçon baptisé Myles, en octobre dernier. Interviewée par le magazine People en 2017, elle avait confié être restée très proche de son ex-mari. "Avec Orlando, nous restons une famille avant tout. Je le considère désormais comme un frère. C'est assez étrange, mais on se soucie l'un de l'autre et on a une excellente relation amicale. J'ai beaucoup de chance sur ce point" révélait-elle avec gratitude. Miranda avait également dévoilé que son fils Flynn s'entendait "à merveille" avec Katy Perry.

