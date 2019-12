Evan Spiegel : Le mari de Miranda Kerr a obtenu la nationalité française

Cette année encore, la France et sa capitale, Paris, ont reçu plusieurs dizaines de millions de touristes, aussi bien anonymes que célèbres. Rihanna s'y est installée l'été dernier en faisant l'acquisition d'un logement dans le 16e arrondissement. Evan Spiegel a fait mieux : il a demandé et obtenu la nationalité française...

"Honnêtement, il adore la France, confie Julie Henderson, la directrice de la communication du groupe Snap Inc. (développeur de l'application Snapchat), aux Échos. Il vient plusieurs fois par an et apprend la langue depuis plusieurs années." Cet amour, la France le lui a rendu en 2018. Le quotidien révèle qu'Evan Spiegel a obtenu la nationalité française, bénéficiant d'un traitement de faveur.