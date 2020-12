Katy Perry maman : ce qu'elle ne fait plus depuis la naissance de sa fille

Tout juste devenue maman, Katy Perry s'est confiée sur son quotidien chamboulé par la petite Daisy Dove, sa fille de 3 mois. La chanteuse de 36 ans s'est donc livrée lors de l'évènement de Meditate America, l'association de David Lynch. En discutant avec Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness de méditation, elle a détaillé ce "challenge" de taille dont elle fait face avec sa fille : le manque de sommeil.

Comme beaucoup de parents, Katy Perry a hérité d'une petite fille qui ne se résout simplement pas à dormir. "Je suis une nouvelle mère. Ma fille - qui est un véritable cadeau - me donne quand même ce challenge du sommeil, qui ne s'arrange pas même avec tout le soutien que je peux recevoir. Mais comment vais-je pouvoir obtenir ces six heures de sommeil dont j'avais l'habitude ? Où sont-elles passées ?", a questionné l'artiste, visiblement épuisée.

Pour arranger les choses, Katy Perry pratique plus intensément la méditation transcendantale (MT), pratique indienne parfois considérée comme sectaire destinée à la culture occidentale. Elle consiste à développer la conscience, à raison de deux séances de vingt minutes par jour, à l'aide d'un mantra. "La MT m'a beaucoup aidée de différentes façons et en particulier maintenant, en tant que nouvelle mère, je prends 20 minutes", a-t-elle précisé, expliquant que sa méthode lui permettant d'avoir un "sommeil plus reposant".

Pour rappel, Katy Perry est devenue mère pour la toute première fois en août dernier. La petite Daisy (3 mois) est née de sa relation avec l'acteur britannique Orlando Bloom. Lui était déjà papa d'un petit garçon prénommé Flynn (9 ans), né de son mariage avec Miranda Kerr. "C'est marrant parce que quand elle est née, je me suis dit : 'Oh, c'est une mini-moi !'. Puis j'ai vu qu'elle avait hérité des yeux bleus de Katy, ce qui était parfait", avait-il confié à Ellen DeGeneres, à propos de sa fille Daisy.