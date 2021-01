Miranda Kerr et son mari Evan Spiegel achètent une maison à Paris pour une somme folle

Un prix digne des plus belles villas de Californie ou des penthouse de New York ! Comme le rapporte le site de The Post, Evan Spiegel (30 ans) et sa femme le top model Miranda Kerr (37 ans) ont déboursé la somme astronomique de 30 millions de dollars (24 millions d'euros) pour acheter une demeure à Paris.

Selon les informations du site qui publie des photos, la demeure de trois étages possède une superficie d'environ 930m² - et autant de parc - comprenant six chambres à coucher dont deux sont équipées de dressing, cinq salles de bain, une cave à vin, une bibliothèque ou encore une salle de musique. A cela vient s'ajouter ce qui est le comble du luxe à Paris, à savoir une piscine dans le jardin... "La maison possède aussi des espaces séparés pour les nounous, le personnel et les cuisiniers", nous apprend The Post. Le site reste discret sur la location exacte du bien mais nul doute qu'il se situe dans les beaux quartiers et l'on sait tout de même qu'il est proche de la Seine "au coeur de Paris".

La maison a été achetée dans la discrétion par le couple en mai 2020. Malgré des prestations luxueuses et une somme folle, des travaux sont à prévoir. Evan Spiegel, dont la fortune est estimée par Forbes à pas moins de 10 milliards de dollars, a obtenu la nationalité française des mains du président Emmanuel Macron en 2018. "Honnêtement, il adore la France. Il vient plusieurs fois par an et apprend la langue depuis plusieurs années", avait confié Julie Henderson, la directrice de la communication du groupe Snap Inc. (développeur de l'application Snapchat), aux Échos.

Evan Spiegel et Miranda Kerr se sont mariés en 2017. Ils ont eu deux enfants ensemble : Hart (né le 7 mai 2018) et Myles (né le 5 octobre 2019). La belle australienne est aussi la maman d'un grand garçon prénommé Flynn (né le 6 janvier 2011) de son mariage passé avec l'acteur Orlando Bloom.