Katy Perry et Orlando Bloom : Escapade romantique à Venise, le couple partage des photos

C'est l'un des couples les plus populaires d'Hollywood. La superstar de la pop Katy Perry (36 ans) et l'acteur britannique Orlando Bloom (44 ans), sont ensemble depuis janvier 2016. S'il y a de la friture sur la ligne à certains moments, les deux amoureux semblent plus fusionnels que jamais, au point qu'on se demande si le mariage n'a pas déjà eu lieu ! Les parents de la petite Daisy Dove, née en août 2020, ont profité d'un moment de vacances pour s'offrir une virée en Italie et plus précisément à Venise. Ils sont arrivés le week-end dernier avec leur fille et leur chien, selon les informations du Daily Mail.

Dans la ville située au nord de l'Italie, les deux tourtereaux ont pu profiter des spécialités locales comme l'a montré Orlando Bloom sur son compte Instagram ce mercredi 16 juin. Après un selfie à deux dans les rues étroites de la capitale de la Vénétie, le couple a profité d'une fameuse balade en gondole sur les canaux de la ville, le tout accompagné de cocktails. Des vacances qui vont faire des jaloux ! Après un tour en ville pour admirer le street art local, les deux stars, désormais proches de leurs célèbres voisins Meghan et Harry, ont pu se sustenter d'une excellente pizza et ils ont même pu assister à sa préparation, dans toute sa tradition ancestrale italienne.

Un séjour magnifique pour l'ex de Miranda Kerr, avec qui Katy Perry s'entend très bien, puisqu'il conclut sa série de souvenirs avec un beau selfie, lunettes de soleil sur le nez et sourire radieux. Ce dernier a commenté la publication d'un "pizza et baiser sous le pont pour la chance". Une magnifique escapade pour les deux amoureux qui a beaucoup plu aux 5 millions d'abonnés d'Orlando Bloom. Avec plus de 600 000 likes à l'heure actuelle, la publication fait fureur auprès des fans de l'acteur, mais également de gens célèbres. Le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, n'est pas resté insensible et a envoyé deux coeurs rouge aux amoureux.