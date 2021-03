Katy Perry et Orlando Bloom mariés en secret ? Le doute plane plus que jamais !

Les amoureux auraient-il fait péter les Fireworks dans la plus grande discrétion ? En couple depuis l'année 2016, Katy Perry et Orlando Bloom vivent un bonheur sans tâche - malgré quelques détours, dont un célèbre en paddle. Parents d'une petite Daisy, les deux artistes auraient même bien pu se marier sans le dire à tout le monde. La preuve ? Alors qu'ils se promenaient dans les rues de Hawaï, le mardi 16 mars 2021, des photographes se sont rués sur eux... et ont capturé l'image de l'annulaire de la main gauche de Madame, doté d'un nouvel anneau doré. La preuve en images.

Comme vous le savez, ce type de bijou, positionné spécifiquement sur ce doigt, est généralement le symbole d'une union sacrée. Lors de cette balade au grand air, Katy Perry et Orlando Bloom étaient en compagnie de leur petite fille de 6 mois, dont le visage était recouvert d'un tissu pour plus d'intimité. La petite famille est en vacances dans le Pacifique central depuis plus de deux semaines. Le couple a été aperçu à plusieurs reprises, une poussette à la main, à la plage avec Flynn, le fils du comédien - qu'il a eu avec Miranda Kerr -, en plein cours de yoga... et si nous avions raté le mariage ?

Cela pourrait, après tout, être la suite logique. Katy Perry a récemment fait l'acquisition d'un large manoir à 14,2 millions de dollars du côté de Montecito, en Californie. La maison, le bébé... et après ? Dès qu'ils en ont l'occasion, Orlando Bloom et sa compagne ne cessent de s'émerveiller à propos de leur relation harmonieuse. Le 20 janvier dernier, jour de l'investiture de Joe Biden en tant que président des Etats-Unis, l'acteur avait même versé une larme de joie et de fierté face à sa douce, qui interprétait justement Fireworks devant le dirigeant et Kamala Harris. "Un jour, notre petite fille grandira et verra que sa maman a joué un rôle important lors cet évènement historique qui, espérons-le, va guérir notre pays, écrivait-il sur Instagram. Nous avons espoir, nous avons beaucoup d'amour en nous..."