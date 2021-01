Katy Perry magistrale pour Joe Biden, Orlando Bloom verse une larme de fierté

Elle est entrée dans l'Histoire. Le 20 janvier 2021, Katy Perry a clôturé l'émission Celebrating America à l'occasion de l'investiture du nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, à Washington. Une performance élégante, festive, grandiose, que la jeune maman a réalisé devant un fond explosif de feux d'artifice... en accord avec le titre Fireworks qu'elle interprétait de manière magistrale. Devant elle, les yeux plein de lumières, le représentant démocrate et sa femme Jill Biden depuis le balcon de la Maison-Blanche, Kamala Harris et son époux Douglas Emhoff mais aussi le fiancé de la chanteuse, Orlando Bloom.

C'est avec fierté que le comédien a partagé, dans la foulée, une petite vidéo qu'il a filmée le soir de l'investiture, lui qui était tout près de sa chère et tendre pour la soutenir. Sur ces images, on aperçoit Katy Perry, à la fin de son intervention, la main sur le coeur, dans sa sublime robe blanche aux détails rouges et bleus. "Un jour, notre petite fille grandira et verra que sa maman a joué un rôle important lors cet évènement historique qui, espérons-le, va guérir notre pays, l'unir. Nous avons espoir, nous avons beaucoup d'amour en nous", écrit Orlando Bloom sur son compte Instagram, signant cette déclaration, non pas de son nom, mais par "un compagnon très fier avec une larme de joie".