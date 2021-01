Katy Perry : Déclaration d'amour à Orlando Bloom et photos de couple jamais vues

Dans ce diaporama, Katy Perry n'a malheureusement pas inclus de photos de leur fille Daisy Dove (4 mois), née le 26 août dernier. L'interprète de la chanson Not The End Of The World partage tout de même quelques instants de sa nouvelle vie de maman avec ses followers. Elle leur a récemment montré un cadeau de son amie Ariana Grande, qui lui a fait parvenir une adorable combinaison de ski pour bébé.

Katy Perry s'est également exprimée sur la venue au monde de Daisy Dove et les changements qu'elle a provoqués. "Ma fille - qui est un véritable cadeau - me donne quand même ce challenge du sommeil, qui ne s'arrange pas même avec tout le soutien que je peux recevoir. Mais comment vais-je pouvoir obtenir ces six heures de sommeil dont j'avais l'habitude ? Où sont-elles passées ?", a par exemple confié la jolie brune de 36 ans lors d'un séminaire virtuel.

Quant à Orlando Bloom, lui aussi a parlé de son deuxième enfant avec Ellen DeGeneres : "C'est marrant parce que quand elle est née, je me suis dit : 'Oh, c'est une mini-moi !'. Puis j'ai vu qu'elle avait hérité des yeux bleus de Katy, ce qui était parfait." La petite Daisy Dove a un grand frère, Flynn (9 ans), né du premier mariage d'Orlando Bloom avec le top model Miranda Kerr.