Katy Perry occupée avec sa fille, elle engage un célèbre sosie pour son nouveau clip

Au cours de leur discussion, Katy Perry a fait un surprenant aveu : avant de devenir célèbre, elle avait l'habitude de se faire passer pour Zooey Deschanel. "Quand je suis arrivée à Los Angeles, j'allais en boîte. Je voulais entrer mais je n'avais pas d'argent, pas de buzz, je n'avais rien, et parfois je me faisais passer pour toi pour entrer", a confié la fiancée de l'acteur Orlando Bloom. Zooey Deschanel lui a répondu qu'elle était au courant : "Des gens me disaient, 'Je vous ai vue !' Ils insistaient en disant, 'Je vous ai vue dehors ! Nos regards se sont croisés !' Puis tout le monde n'arrêtait pas de me parler de toi. [On me disait,] 'Cette fille, Katy, elle te ressemble comme deux gouttes d'eau'". Les années passent, mais la ressemblance entre les deux femmes est toujours aussi frappante !

Toujours sur Instagram, Katy Perry n'hésite pas à partager sa nouvelle vie de maman. "Ma fille - qui est un véritable cadeau - me donne quand même ce challenge du sommeil, qui ne s'arrange pas même avec tout le soutien que je peux recevoir. Mais comment vais-je pouvoir obtenir ces six heures de sommeil dont j'avais l'habitude ? Où sont-elles passées ?", s'est récemment interrogée la chanteuse de 36 ans.

Le papa, Orlando Bloom, a lui aussi parlé de la venue au monde de son deuxième enfant avec Ellen DeGeneres : "C'est marrant parce que quand elle est née, je me suis dit : 'Oh, c'est une mini-moi !'. Puis j'ai vu qu'elle avait hérité des yeux bleus de Katy, ce qui était parfait." La petite Daisy Dove a un grand frère, Flynn (9 ans), né du premier mariage d'Orlando Bloom avec le top model Miranda Kerr.