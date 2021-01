Katy Perry, Eva Longoria, Tom Hanks : Pléiade de stars pour l'investiture de Joe Biden

Une investiture en grande pompe pour le nouveau président. Si tous les gros rassemblements de stars semblent être un lointain souvenir depuis le début de la pandémie de la Covid-19, elle se sont pourtant rassemblées en grand nombre à Washington pour célébrer l'investiture de Joe Biden. Après la cérémonie en journée marquée par les performances de Lady Gaga et Jennifer Lopez, il y avait encore plus de VIP en fin de journée.

John Legend, Jon Bon Jovi, Yo-Yo Ma, Bruce Springsteen, Katy Perry... Tout ce beau monde était réuni dans l'émission "Celebrating America", diffusée sur toutes les grandes chaînes américaines (sauf Fox News...). Coronavirus oblige, les artistes se sont exprimés et ont chanté sans public, en direct depuis la capitale fédérale.

Aux pieds de la statue d'Abraham Lincoln, devant le monument dédié à l'ancien président américain à Washington, toutes les performances proposées étaient séparées par des messages de rassemblements, proposés par des personnalités engagées, comme Tom Hanks et Eva Longoria.

L'AFP rapporte que les chansons choisies étaient toutes porteuses d'un message positif, tourné vers l'avenir, comme "Feeling Good", rendu célèbre par Nina Simone et interprété cette fois par John Legend. La soirée s'est achevée sur "Firework" de Katy Perry, que l'artiste a entonné alors que le ciel de Washington était éclairé d'un feu d'artifice. Si, contrairement aux autres années, les chanteurs n'étaient pas face à une énorme foule, ils ont tout de même "performé" devant des spectateurs particuliers, à savoir, Joe Biden et son épouse Jill Biden, ainsi que la nouvelle vice-présidente Kamala Harris et son mari Doug Emhoff.

Le nouveau président américain s'est ensuite, de nouveau, adressé au pays. Comme il l'avait fait dans son discours d'investiture, le chef de l'Etat en a appelé à l'"unité", demandant aux Américains de "se rassembler". Dans une séquence pré-enregistrée, les trois anciens présidents américains qui avaient assisté plus tôt à l'investiture de Joe Biden ont rendu hommage à la démocratie américaine. "En tant qu'Américains, il y a plus de choses qui nous rassemblent que ce qui nous sépare", a dit Barack Obama, qui était en compagnie de George Bush et Bill Clinton. "Monsieur le président, je vous souhaite de réussir, a conclu George Bush. Votre succès sera celui de notre pays."