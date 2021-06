Katy Perry raconte son coup de foudre pour Orlando Bloom... et le petit détail qui la fait craquer !

Le programme est chargé pour Katy Perry ces derniers mois. Elle a en effet sorti un nouvel album, intitulé Smile, durant l'année maudite 2020. Elle a chanté magistralement devant le mémorial Lincoln pour l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris et s'apprête à donner une série de concerts à Las Vegas. Sa carrière a beau être aussi explosive que des Fireworks, la chanteuse n'a qu'une chose à l'esprit en ce moment : le bien-être de sa fille Daisy, née au mois d'août dernier, qu'elle éduque en paix et en douceur avec Orlando Bloom à Santa Barbara.

Il faut dire que, depuis des années, sa vie dépendait en grande partie du regard du public. Puis les yeux de Daisy se sont ouverts grands sur elle et Katy Perry a été bouleversée. Côté vie privée, l'artiste a toujours eu un grand coeur à remplir... mais a traversé bien des déboires, dont un divorce très médiatique avec Russell Brand - après quelques mois de mariage. "J'ai toujours eu l'impression de traîner une petite douleur dans mon coeur au sujet de l'amour, explique-t-elle au magazine L'Officiel. Et mon fiancé a bien contribué à l'estomper. Il est là, cet amour est bien là. J'avais entendu parler d'amour inconditionnel, mais maintenant j'en fait vraiment l'expérience. Je ressens une forme de plénitude."

Je me suis dit : "C'est le père de mes futurs enfants"

Sa rencontre avec Orlando Bloom a tout changé. Désormais, Katy Perry vogue sur les flots de son existence avec autant d'aisance que sur un paddle. Ce qui la fait craquer, chez lui, c'est cet instinct paternel très prononcé que le comédien n'a pas peur de cacher. En couple avec Miranda Kerr, il avait eu un garçon baptisé Flynn qui a désormais 10 ans. "J'ai pu le voir dans son rôle de père, se souvient Katy, des étoiles plein les yeux. Sa façon d'être présent à ses côtés, les efforts qu'il fait, son implication ont joué un rôle dans ma décision. Je me suis dit : 'C'est le père de mes futurs enfants. Regarde sa gentillesse, son empathie, le soin qu'il prend, sa tendresse'. C'était exactement ce que je recherchais."

Katy Perry et Orlando Bloom sont fiancés depuis la Saint-Valentin de l'année 2019. Le couple a dû reporter le mariage à cause de la pandémie de Covid-19 - à moins, bien sûr, qu'ils ne se soient unis en secret. Un mal pour un bien, puisque les parents ont profité, plus que jamais, de leur petite fille...

Retrouvez l'interview intégrale de Katy Perry dans le magazine L'Officiel n°1049 du mois de mai 2021.