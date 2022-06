Julie Gayet mariée à François Hollande : ce "pacte de non-agression" avec Ségolène Royal

Julie Gayet a fêté ses 50 ans ce 3 juin 2022 et a épousé François Hollande le 4 ! Une vie marquée par l'amour du cinéma, pour ses deux fils Tadéo et Ezéchiel nés de sa relation avec le réalisateur et scénariste Santiago Amigorena et depuis 2014, par l'ancien président de la République. Ce dernier est arrivé discrètement dans sa vie, avant que leur relation n'explose au grand jour et contre leur gré avec la divulgation par Closer des fameuses photos en scooter. Mais sait-on exactement tout des débuts de leur histoire ? Une protagoniste a joué un rôle important et ce n'est autre que... son ex-compagne Ségolène Royal !

Dans Le Point en 2014, Michel Revol revient sur l'apparition de Julie Gayet dans le cercle de François Hollande. Tout a commencé à quelques mois de la présidentielle de 2007 où Ségolène Royal représente le parti socialiste. Un mouvement que Julie Gayet soutient, tout comme son père Brice Gayet, professeur de médecine spécialiste de la chirurgie digestive. Le metteur en scène de théâtre Bernard Murat, ami du couple Royal-Hollande, la présente à la femme politique et mère des quatre enfants de François Hollande. La comédienne de 35 ans n'est pas une star mais bénéficie d'un grand capital sympathie dans son milieu puis en politique elle finit par soutenir la candidate.

En 2011, Julie Gayet est toujours proche des socialistes et est même vue au premier rang de la halle Freyssinet lors de la commission d'investiture de François Hollande, non loin de Benjamin Biolay, invité d'ailleurs à leur mariage. Elle s'implique de plus en plus dans des projets soutenus par les politiques PS comme le festival de jeunesse Mon premier festival, créé par la mairie de Paris, usant de sa notoriété médiatique. Un ténor socialiste note rapidement que l'image renvoyée par l'artiste est bien plus chaleureuse que celle de son ex Valérie Trierweiler.

Les relations seront d'ailleurs meilleures pour l'ancienne ministre avec Julie Gayet qu'avec l'ancienne journaliste Paris Match. Sur Planet.fr en 2016, François Aubel, auteur du livre Une intermittente à l'Élysée, expliquait ainsi : "C'est comme si elles avaient signé un pacte de non-agression. Ségolène Royal a très vite compris que le 'tout sauf Valérie Trierweiler' lui serait profitable. Elle a aussi rapidement pris conscience que Julie Gayet ne serait peut-être pas une 'alliée', mais que c'était une femme intelligente et qu'elle pourrait en tirer quelques avantages." Ségolène Royal ne voulait plus de fracas comme avec l'auteure du livre Merci pour ce moment qui a marqué le quinquennat Hollande, souhaitant la paix sociale.

Depuis huit ans, Julie Gayet et François Hollande mènent leur vie sentimentale sans faire de coup d'éclat. Se soutenant en toute discrétion que ce soit dans le cinéma pour elle ou dans la politique pour lui. Aujourd'hui, ils sont même mariés !