Valérie Trierweiler, celle qui a volé François Hollande à Ségolène Royal ?

Dans le livre Les Invisibles de l'Elysée (Les Presses de la Cité), Emery Doligé raconte celles et ceux qui travaillent dans les coulisses du palais présidentiel, tandis que Sacha Goldberger les a immortalisés avec son appareil photo. Ces gens de l'ombre, ils sont 800 et ont côtoyé sans cesse Emmanuel et Brigitte Macron dans leur quotidien. Le magazine Gala s'est intéressé à cet ouvrage et en a extrait quelques moments savoureux, comme le rôle de la chargée de la correspondance depuis de nombreuses années Christine Lalhollande. Présente depuis longtemps, elle a ainsi pu voir l'Elysée évoluer au gré de la société. C'est ainsi qu'elle se souvient des premières dames des précédents quinquennats, et notamment de Valérie Trierweiler.

La génération des première dames de France modernes, à partir du mandat de Nicolas Sarkozy et son mariage avec Carla Bruni en 2008, marque un changement dans le style des lettres que l'Elysée et les bureaux de la première dame reçoivent. "Aujourd'hui, nous recevons souvent des lettres où Emmanuel Macron est considéré comme un copain à qui on peut tout dire et sur n'importe quel ton. Même à l'égard de la première dame, les choses ont changé. (...) C'était contre Valérie Trierweiler que les Français étaient le plus remontés. Ils considéraient qu'elle avait volé François Hollande à Ségolène Royal", lit-on dans Les Invisibles de l'Elysée.

La séparation officielle entre François Hollande et Ségolène Royal a lieu au mois de juin 2007, peu après les présidentielles et la défaite de l'ancienne ministre. Dans son livre Les Coulisses d'une défaite, la mère de Thomas, Elise, Julien et Flora expliquait : "J'ai demandé à François Hollande de quitter le domicile, de vivre son histoire sentimentale de son côté, désormais étalée dans les livres et les journaux, et je lui ai souhaité d'être heureux." Le Point précise que le couple de l'ancien président et de la journaliste remonterait à au moins 2004. Quand en 2010, les amoureux s'affichent en couverture de Paris Match ensemble, ils ne font visiblement pas l'unanimité, une partie de l'opinion accusant donc Valérie Trierweiler d'avoir brisé une famille de 4 enfants.



Cinq ans après leur séparation officielle, celui qui allait peu après être élu chef de l'état s'affiche pour la première fois en public au côté de la mère de ses quatre enfants lors d'un grand meeting en avril 2012 à Rennes. Une image que toute la gauche attend à part Valérie Trierweiler. À la vue de son homme auprès de son ex-compagne, la journaliste est au plus bas. "Je touche le fond, anéantie. François et moi, nous ne formerons jamais un couple reconnu", confie l'écrivaine dans son célèbre ouvrage Merci pour ce moment. Une analyse accréditée malheureusement pour elle par le regard que lui porte donc une partie des Français et des Françaises. Quatre ans plus tard, c'est la journaliste de subir les foudres d'une rupture ultramédiatisée avec l'affaire Julie Gayet et les photos dévoilées dans Closer. A son tour d'être la femme blessée et faire pencher les coeurs en sa faveur. Depuis 2018, la mère de Leonard Trierweiler est en couple avec le consultant en rugby Romain Magellan.