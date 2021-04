Julie Gayet, Lambert Wilson... Prestigieuses têtes d'affiche pour le festival Paroles Citoyennes

La quatrième édition du festival Paroles Citoyennes n'aurait pas pu être plus actuelle. Ce festival dédié au théâtre vivant est retransmit en intégralité sur les réseaux sociaux, en direct. Au Théâtre Antoine et au Théâtre Libre de Paris, le festival invite des auteurs, des metteurs en scène, des acteurs et des actrices de tous horizons autour de grands récits contemporains. Du théâtre, avant tout, mais aussi des concerts et des lectures.

Cette année, le festival lancé par l'incontournable producteur Jean-Marc Dumontet s'étend du 6 au 28 avril 2021. Pour les dernières sessions, le festival Paroles Citoyennes se poursuit avec huit spectacles, dont quatre inédits. Le jeudi 22 avril, on peut par exemple découvrir la pièce Je ne serais pas arrivée là, si... avec Julie Gayet et Judith Henri, qui recueille les témoignages de femmes puissantes.