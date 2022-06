Laurent Delahousse, embarrassé, fait une bourde en direct durant la soirée des législatives

Habitué au poste de présentateur de soirée électorale sur France 2, Laurent Delahousse n'en est pas moins infaillible. Le journaliste de 52 ans a eu beaucoup de mal à prononcer correctement le nom d'une des candidates aux législatives durant l'émission qui couvre les résultats du premier tour de ces élections. C'est l'ancienne ministre des Sports qui a été victime de la bourde de l'animateur-star.

Après avoir interrogé Jean-Michel Blanquer, en charge de l'Education avant le remaniement ministériel, à propos de sa cuisante défaite dans la quatrième circonscription du Loiret, Laurent Delahousse a également voulu en savoir plus d'une autre ancienne ministre du gouvernement Jean Castex, celle des Sports Roxana Maracineanu, qualifiée au second tour dans la 7e circonscription du Val-de-Marne (avec seulement 23,7% des voix). Cependant, lorsqu'il doit prononcer son nom, le présentateur a bien des difficultés : "On voulait savoir également l'ex-ministre des Sports Roxana Mariça... neanu... Mari... çaneanu. Ben voilà, c'est comme ça. Je me suis jamais planté dans la vie, il faut que je me plante ce soir", dit-il avec un grand sourire avec une pointe de gêne.

La fin de soirée électorale a été éreintante pour le compagnon d'Alice Taglioni qui bute également sur le statut de Rachel Kéké (en tête avec 37,2%), ex-femme de ménage qui devance Roxana Maracineanu : "Porte-parole de euh... de la chambre justement, des femmes de chambres grévistes candidates de la NUPES." Au moment de la conclusion de l'émission, Laurent Delahousse tient à rectifier le tir au côté de sa collègue Anne-Sophie Lapix : "Merci à tout le monde. Et à Roxana Maracineanu. J'ai réussi !", lance-t-il soulagé, provoquant un large sourire chez sa collaboratrice.