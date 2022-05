Emmanuel Macron : Son nouveau gouvernement enfin dévoilé, découvrez tous les noms

Réélu président de la République le 24 avril dernier, face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a pris le temps avant d'annoncer qui allait remplacer Jean Castex à Matignon. Et c'est Elisabeth Borne qui a accepté de devenir Première ministre. Depuis, les Français attendaient de savoir qui allait composer le reste du gouvernement. Ce 20 mai, on a enfin la réponse.

C'est depuis le perron du palais de l'Elysée que le secrétaire général Alexis Kohler a pris la parole pour dérouler les noms de ceux qui vont former le premier gouvernement de ce nouveau quinquennat. Parmi les nommés, il faudra ainsi compter sur Catherine Colonna (ministre des Affaires étrangères), Rima Abdul Malak (ministre de la Culture), Stanislas Guerini (ministre de la Fonction publique), Marc Fesneau (ministre de l'Agriculture), Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur), Bruno Le Maire (ministre de l'Economie), Clément Beaune (secrétaire d'tat aux Affaires européennes), Pap Ndiaye (ministre de l'Education nationale), Agnès Pannier-Runacher (ministre de la Transition énergétique), Olivier Dussopt (ministre du Travail), Amélie de Montchalin (ministre de la Planification écologique et aux Territoires), Sébastien Lecornu (ministre des Armées), Gabriel Attal (ministre délégué chargé des Comptes publics), Damien Abad (ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées), Brigitte Bourguignon (ministre de la Santé), Eric Dupond-Moretti (ministre de la Justice) ainsi qu'Olivier Véran (ministre délégué en charge des Relations avec le Parlement), Sylvie Retailleau (ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche), Yaël Braun-Pivet (ministre des Outre-mer), Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports et des Jeux olympiques), Franck Riester (secrétaire d'Etat au Commerce extérieur) Christophe Béchu (secrétaire d'Etat chargé des Collectivités territoriales), Isabelle Rome (secrétaire d'Etat charge de l'Egalité) ...

A noter que c'est Olivia Grégoire qui devient la nouvelle porte-parole du gouvernement. Citons aussi Justine Bénin (chargée de la Mer), Charlotte Caubel (chargée de l'Enfance) et Chrysoula Zacharopoulo (chargée du développement de la Francophonie et des partenariats internationaux).

L'équipe qui va entourer Emmanuel Macron restera-t-elle longtemps en place ? Pour rappel, les élections législatives se tiennent les 12 et 19 juin. Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième de la présidentielle, martèle qu'il a toutes ses chances de devenir Premier ministre en cas de large victoire de la Nupes, la coalition regroupant LFI, PS, EELV et PC. Pour cela, il faudra obtenir la majorité absolue avec au moins 300 députés afin d'imposer une cohabition. Un pari pas gagné d'avance, reste à surveiller le verdict des urnes...