Elisabeth Borne, Première ministre : pas le premier choix d'Emmanuel Macron ?

Selon l'entourage de la nouvelle cheffe du gouvernement, les deux têtes de l'exécutif penchent d'abord pour une nouvelle équipe gouvernementale "resserrée", qui sera ensuite étoffée dans un deuxième temps, probablement après les législatives des 12 et 19 juin. Car c'est d'abord en tant que patronne de la majorité que l'ex-ministre du Travail, des Transports et de la Transition écologique aborde ses nouvelles fonctions, avec pour feuille de route de donner à nouveau une majorité à la macronie à l'Assemblée nationale.

Aurélien Rousseau, 45 ans, a été choisi par le président pour être le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Ancien directeur général de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France, il a été ex-directeur adjoint de cabinet des Premiers ministres socialistes Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Elle-même jamais élue, elle se présente dans la sixième circonscription du Calvados, qui avait placé nettement en tête Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle. Selon son entourage, elle devrait y faire campagne dès la fin de la semaine.

Devenue la deuxième femme à diriger le gouvernement français sous la Ve République, trente ans après Edith Cresson, Elisabeth Borne, 61 ans, est relativement peu connue des Français. Ancienne du Parti socialiste, cette diplômée de l'Ecole nationale des Ponts et chaussées et de Polytechnique, divorcée et mère d'un fils, Nathan, a notamment été présidente de la RATP, grande entreprise publique de transports, après avoir été une pupille de la Nation suite à la mort de son père alors qu'elle avait 11 ans.

Second choix du président ?

Selon Le Canard enchaîné, elle n'était pas le premier choix pour le poste de Première ministre. "La veille encore, il hésitait entre Elisabeth Borne et Catherine Vautrin, l'ex-ministre de Chirac actuellement présidente du Grand Reims. Depuis la présidentielle, Macron penchait pour la première, mais le nom de la seconde lui avait été soufflé par Nicolas Sarkozy et Jean Castex en personne soutenait sa candidature. (...) Ce sont les Marcheurs historiques qui l'ont emporté et ont bloqué la nomination à Matignon de madame Vautrin." Soutenue par l'aile gauche de Macron, l'ex-ministre du Travail a notamment été portée par le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, surnommé le jumeau du président. Elle n'était donc pas le premier choix de tout l'entourage d'Emmanuel Macron, mais bien celui de ses proches de la première heure et... celui d'Alain Delon qui lui a envoyé un message de félicitations très personnel.