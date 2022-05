Diaporama : Emmanuel Macron : Son nouveau gouvernement enfin dévoilé, découvrez tous les noms

La Première ministre française, Elisabeth Borne se rend pour son premier déplacement au Pôle Molière des Mureaux, où elle rencontrera des associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances et échangera avec des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont accompagnées par ces associations, Les Mureaux, Yvelines, France, le 19 mai 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Clément Beaune secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, au Parlement européen et Josep Borrell lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 15 février 2022. © Elyxandro Cegarra/Panoramic/Bestimage

15 / 27

Pap Ndiaye le directeur général du musée - Inauguration de l'exposition "Juifs et musulmans, de la France coloniale à nos jours", qui se tient jusqu'au 17 juillet 2022 au Musée de l'Histoire de l'immigration à Paris. Elle apporte un regard historique et nuance sur un siècle et demi de relations complexes et sensibles entre deux communautés, avec pour objectif de conserver des passerelles. . Le 3 avril 2022. © Lionel Urman / Panoramic / Bestimage