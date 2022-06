Laurent Delahousse en couple avec Alice Taglioni : Photo tendre, très rare démonstration publique de son amour !

Pour accompagner sa publication, le présentateur-star de France 2 ne s'est pas épanché avec des mots d'amour, préférant rester pudique, comme à son habitude. Cependant, au regard de la rareté des photos qu'il met de sa bien-aimée, on imagine toute l'importance de cette photographie pour lui.

Connue en tant qu'actrice, Alice Taglioni et le piano forment une grande histoire depuis son enfance. Elève au lycée Racine à Paris, section piano-études, elle se destinait à une carrière de pianiste, après avoir fait le conservatoire national de région de Paris. Avant d'être contaminée par le virus de la comédie et de connaître ses premiers succès cinématographiques avec La Doublure et plus récemment Les Fantasmes. Sur Instagram elle aussi, elle avait publié une vidéo d'une performance au piano qu'elle avait réalisée à l'occasion de l'anniversaire de son fils aîné Charlie, de quoi pouvoir apprécier tout son talent.