Alice Taglioni maman active : retour au travail deux mois après avoir accouché

Maman de Charlie et Swann, 11 et 4 ans, Alice Taglioni a donné naissance à son troisième enfant en décembre dernier. Déjà, la comédienne et compagne de Laurent Delahousse est de retour au travail avec un joli projet "aérien".

Sur Instagram, Alice Taglioni a partagé un joli cliché en noir et blanc sur lequel elle prend la pose au côté de Dorine Bourneton devant un avion. Une photo dévoilée cinq jours seulement avant le début du tournage en région parisienne. Avant l'arrivée des caméras, l'actrice s'est déjà familiarisée avec un accessoire important pour ce projet : le fauteuil roulant. Mardi, la pilote émérite s'est elle-même chargée de former la comédienne à "l'art du transfert voiture tout en élégance". Une initiation complexe dont elle a dévoilé les coulisses sur Instagram, le temps d'une vidéo.

C'est donc avec énergie qu'Alice Taglioni retrouve le chemin des tournages, quelques semaines après avoir donné naissance à son troisième enfant. En plus du petit Lino, la comédienne et son compagnon Laurent Delahousse sont les parents de Swann (4 ans). Son aîné, Charlie (bientôt 11 ans) est quant à lui né de ses amours avec l'acteur Jocelyn Quivrin, décédé en 2009 dans un accident de la route. De son côté, le présentateur du JT de France 2 a deux grandes filles nées de son premier mariage avec Florence Kieffer : Sacha (14 ans) et Liv-Helen (11 ans).

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos