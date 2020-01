Alice Taglioni maman de trois enfants : "J'aime profondément ça"

Alice Taglioni signe un retour remarqué au cinéma avec J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part d'Arnaud Viard, adaptation du roman d'Anna Gavalda. Il y est question de la famille. La comédienne de 43 ans y incarne le personnage de Juliette, une femme de 40 ans enceinte de son premier enfant qui rêve de devenir écrivain. Elle y donne notamment la réplique à Jean-Paul Rouve, qui endosse le rôle de son frère aîné Jean-Pierre et qui est aussi le chef de la famille depuis la mort de leur père. "Je souhaite aller vers ce genre depuis quelques années, même s'il y en a eu de plus anecdotiques. Là, c'est vrai que Juliette me permet de développer un rôle. C'était important pour moi et je l'ai dit à Arnaud [Viard, NDLR]", a-t-elle expliqué dans le numéro du 19 janvier 2020 de Version Femina, dont elle fait la couverture. Une couverture qu'elle a d'ailleurs partagée sur sa page Instagram et que son compagnon Laurent Delahousse a commentée avec tendresse en opposant une émoticône coeur dans la section réservée aux commentaires.