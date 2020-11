Alice Taglioni seule avec un bébé après la mort de Jocelyn Quivrin, sa courageuse reconstruction

Il y a près de onze ans, Alice Taglioni faisait face au tragique décès de son compagnon Jocelyn Quivrin, après qu'il a perdu le contrôle de sa voiture de course dans le tunnel de Saint-Cloud. Un drame d'autant plus terrible que la comédienne se trouvait non loin de là dans un autre véhicule, avec Charlie, leur petit garçon de 8 mois... Alors âgée de 33 ans, l'actrice s'était retrouvée seule pour s'occuper de son nourrisson, tout en faisant face au deuil avec courage.

"On a vu à quel point c'est une fille solide lors de l'enterrement de Jocelyn", une amie avait alors confié à Gala, trois mois après les obsèques au cimetière parisien du Père-Lachaise, lors desquelles la comédienne, pianiste de formation, avait interprété un morceau de Schubert. Il y a au moins trois choses qui font qu'on peut compter sur elle pour ne pas s'effondrer : d'abord, c'est une femme à très fort caractère, qui ne s'essouffle pas, avec elle, il faut que ça bouge. Il y a aussi Charlie : quand on a un enfant encore si jeune, il faut y aller, ça aide à ne pas flancher. Enfin, elle sait mieux que personne que Jocelyn lui-même n'aurait jamais accepté qu'elle lâche prise."

Alice Taglioni s'est doucement reconstruite, en s'accordant d'abord une pause loin des projecteurs. Partageant son temps entre son appartement parisien et sa maison normande, l'ancien mannequin a pu compter sur le soutien de sa mère et ses deux frères, Samuel et Simon. "Elle fait tout pour se protéger et ne rien laisser filtrer", un proche avait alors témoigné. Quand on lui envoie un texto, elle répond cordialement, mais sans s'épancher."

Je m'épanouis infiniment en tant que mère

Trois ans plus tard, de retour au cinéma avec le film Cookie, la belle blonde va mieux et ose quelques confidences sur sa vie de famille mise à rude épreuve. "La maternité m'a aidée à lâcher prise. Je n'ai plus peur d'exprimer mes sentiments. Grâce à mon fils, je pense être une meilleure personne, une meilleure comédienne, avait-elle affirmé à Femme Actuelle, en 2013. Pour autant, la star des films La Doublure, Notre univers impitoyable et Paris-Manhattan est une maman "inquiète pour un rien" : "Quand la nounou de mon fils ne répond pas tout de suite au téléphone, je suis tentée parfois d'appeler la police. Je suis angoissée mais je me soigne. Pas question de transmettre mes peurs à mon fils !"

Cela fait maintenant six ans qu'Alice Taglioni a refait sa vie avec Laurent Delahousse. Avec le présentateur du JT de France 2, elle a donné naissance à deux autres enfants : Swann, en février 2016, et Lino, né fin 2019. "J'ai su toute petite que je voulais des enfants, confiait-elle à Version Femina en janvier 2020. De toute façon, je suis très maman dans la vie, je ne l'ai pas découvert avec mes enfants. Je ne saurais pas vous dire quel type de maman je suis, mais je m'épanouis infiniment en tant que mère et j'aime profondément ça."