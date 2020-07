Alice Taglioni et Laurent Delahousse : rare photo du couple en vacances

Alice Taglioni et Laurent Delahousse ont choisi de passer leurs vacances d'été entre amis et leurs compagnons d'aventure ne sont pas n'importe quoi comme on a pu le voir sur Instagram.

Ce ne sont pas les amoureux qui ont dévoilé cette information, mais justement un de leurs amis qui n'est autre que Jean-Paul Rouve. Le comédien dévoile depuis quelques jours sur le célèbre réseau social des photos de leur séjour dans le Lubéron. Vendredi 31 juillet 2020, il a posé avec le célèbre couple. Ainsi peut-on constater que le petit groupe s'est installé dans une sublime maison avec piscine et jardin XXL et que l'ambiance y est très détendue.

Alice Taglioni et son amoureux Laurent Delahousse posent en short et T-shirt et rient face à l'objectif. Une photo complice très rare des parents de Swann (née février 2016) et d'un petit garçon dont Alice Taglioni a accouché l'hiver dernier. La belle blonde est également la maman de Charlie (11 ans), né de sa romance avec Jocelyn Quivrin décédé en novembre 2009 dans un accident de la route. De son côté, Laurent Delahousse est aussi papa de deux filles nées en 2005 et 2008 et dont la maman est en Florence Kieffer, soeur de Tina Kieffer.

Cette joyeuse bande passe ses vacances avec une autre personnalité qui est loin d'être méconnue : l'écrivain David Foenkinos (La Délicatesse, Charlotte, Deux Soeurs). En 2014, son roman Les Souvenirs avait été adapté pour le cinéma Jean-Paul Rouve qui avait réalisé le film. "Avoir eu le prix Renaudot n'empêche pas d'avoir un goût de merde en termes de maillot", a écrit Jean-Paul Rouve en légende d'une photo mettant en scène l'écrivain.

Clotaire, le fils que l'acteur a eu avec l'auteure Bénédicte Martin, est aussi en vacances avec eux. Peut-être les enfants d'Alice Taglioni et Laurent Delahousse sont-ils aussi présents. À la mi-juillet, c'est Benoît Magimel qui se trouvait dans cette maison avec Jean-Paul Rouve.