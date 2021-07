Laurent Delahousse papa : rare photo de famille pendant ses vacances

Laurent Delahousse profite de ses vacances. Et c'est en famille que le présentateur de France 2 âgé de 51 ans se ressource. Le 26 juillet 2021, il a d'ailleurs posté une rare photo sur son compte Instagram, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

C'est semble-t-il à Jas, situé dans le département de la Loire, qu'Alice Taglioni et Laurent Delahousse ont posé leurs valises pour passer des vacances en famille. Après avoir dévoilé une photo de leur maison ou de la vue qu'ils ont, le discret animateur a publié un cliché en noir et blanc. En second plan, on peut y voir un enfant de dos, à priori Lino (né fin 2019). L'enfant est dans l'eau, en débardeur. Derrière lui se trouve une personne à la chevelure blonde qui pose un regard attendri sur lui. S'agit-t-il de l'actrice de 45 ans ou de leur fille Swann (5 ans) ? On ne peut pas le déterminer. Ce qui est certain, c'est que la photo est adorable et que ce genre de publication est rare venant de Laurent Delahousse. "My love", a-t-il écrit en légende de sa publication.