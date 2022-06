Laurent Delahousse : A quoi ressemble Florence Kieffer, la mère de ses filles ?

La première femme de sa vie se prénomme Florence Kieffer. Journaliste de formation, celui qui a longtemps été surnommé le "Ken du Paf" avait trouvé son double en cette jolie brune aux yeux noirs avec laquelle il partageait la même passion pour l'information et l'actualité.

Fille de Jacques Kieffer, un célèbre publicitaire fondateur de l'agence Cerca, et soeur de Tina Kieffer - journaliste remarquée par le grand public pour son poste de chroniqueuse dans l'émission Frou Frou de Christine Bravo et rédactrice en chef dans le magazine Marie Claire - Florence a eu deux filles avec le beau blond aux yeux bleus : Liv Helen née en 2005 et Sacha née en 2008. De plus, au moment de leur rencontre, Florence était déjà maman d'un petit garçon prénommé Raphaël né d'une précédente union.

Au cours de sa carrière, Florence a étudié au CELSA avant de travailler sur la chaîne M6 dans diverses émissions de reportages d'actualités comme Zone interdite ou Le Droit de savoir dans laquelle elle avait notamment réalisé un documentaire sur les cigarettes de contrefaçon baptisé La Guerre du tabac.

Ensemble, le couple a formé une belle famille recomposée comme le journaliste le confiait lors d'une interview avec le magazine Figaro Madame en 2010, lorsqu'il révélait que ses enfants étaient ce qu'il avait le mieux réussi dans sa vie et ce qu'il avait de plus précieux. "Mes enfants, Liv-Helen et Sacha, et l'amour que j'ai pour mon beau-fils, Raphaël", indiquait-il avec beaucoup d'affection.

Malheureusement en 2013, tout s'arrête et le couple décide de se séparer. Discrets tout au long de leur histoire d'amour, le couple l'est resté au moment de leur rupture puisqu'aucun des journalistes n'a souhaité révéler les causes de leur séparation.

A la suite de cette rupture, Laurent Delahousse a eu le coup de foudre pourAlice Taglioni qu'il a rencontrée une première fois sur le plateau de France 2 en 2012. Ensemble, ils sont devenus parents d'une petite fille Swann née le 7 février 2016 mais aussi d'un garçon prénommé Lino, né à la fin de l'année 2019.