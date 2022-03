Laurent Delahousse a été en couple avec la soeur d'une célèbre journaliste !

Laurent Delahousse fait rêver les nombreux téléspectateurs suivant son journal assidûment depuis qu'il en a pris les commandes. Mais malheureusement pour tous ces admirateurs, le coeur du journaliste de 52 ans est plus que pris. Son look capillaire devenu légendaire a fait craquer la comédienne Alice Taglioni. Mais bien avant de se mettre en couple avec la star de La Doublure, Laurent Delahousse a connu une autre romance avec Florence Kieffer, journaliste et soeur de Tina Kieffer. Cette dernière, connue dans le milieu des médias, a notamment travaillé en tant que chroniqueuse pour l'émission Frou-Frou, présentée par Christine Bravo, a été l'une des Grosses Têtes. Florence Kieffer a quant à elle travaillé pour les groupes TF1 et M6 avant de se lancer dans des projets de réalisation. Parmi ses oeuvres, un reportage sur les coulisses de l'enseigne Zara et plusieurs documentaires sur l'urgence climatique. Elle est désormais productrice.

Florence Kieffer et Laurent Delahousse ont vécu plusieurs années ensemble. Ils sont même devenus parents de deux filles : Liv-Helen en 2005 et Sacha trois ans plus tard. Les raisons de leur séparation ne sont pas connues mais cette rupture aura permis à Laurent Delahousse de vivre pleinement son histoire avec Alice Taglioni. Sur le plateau du JT de 20 heures en 2012, le public assiste à leur coup de foudre. De leur amour sont nés deux enfants : une fille prénommée Swann née en 2016 et un garçon, Lino, né en 2019.

Alice Taglioni était elle aussi déjà maman avant de croiser la route de Laurent Delahousse. Charlie est le fruit de l'amour qu'elle a vécu avec Jocelyn Quivrin, mort tragiquement dans un accident de voiture en novembre 2009, quelques mois seulement après la naissance de leur fils. En état de choc et vivant l'un des pires moments de sa vie, Alice Taglioni a pris le temps de se reconstruire et de souder des liens avec Charlie avant de lâcher prise et de s'autoriser pleinement le bonheur. L'amour tombe toujours quand on s'y attend le moins. Le coup de foudre d'Alice Taglioni et Laurent Delahousse en est bien la preuve.