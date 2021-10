Laurent Delahousse très maladroit avec Gilbert Montagné : son erreur gênante en direct sur France 2

Comme chaque semaine, Laurent Delahousse recevait une personnalité sur le plateau de 20h30, le dimanche (France 2) et décryptait avec elle son actualité. L'animateur a accueilli ce 17 octobre 2021 Gilbert Montagné. L'occasion pour ce dernier de surtout évoquer quelques-uns de ses souvenirs les plus mémorables. Le chanteur a notamment été amené à parler du soir où Johnny Hallyday l'a invité à le rejoindre sur scène de manière tout à fait spontanée. C'était en 1979. Avant de connaître les détails de ce rendez-vous musical, Laurent Delahousse a lancé des images, faisant preuve d'une grande maladresse vis-à-vis de son invité atteint de cécité.

"On est en 79, on est sur scène et il y a un certain Johnny Hallyday qui va dire ça. Regardez... Écoutez", a déclaré le compagnon d'Alice Taglioni qui a tout de suite réalisé sa bourde, esquissant un sourire gêné. Après avoir écouté avec attention l'anecdote de Gilbert Montagné sur Johnny Hollyday, l'animateur est revenu sur son erreur. "Il y a 2 minutes, j'ai dit 'Regardez Gilbert', imaginez... Qu'est-ce-que vous percevez de tout cela ?", lui a-t-il demandé afin qu'il s'épanche sur son handicap, rappelant que cela a été causé par un accident. En effet, Gilbert Montagné n'est pas aveugle de naissance. Sa déficience est en fait due à un incident ayant eu lieu dans sa couveuse qui a été surdosée en oxygène, brûlant ses nerfs et tissus optiques.

Un incident qui a bouleversé sa vie à seulement six mois. Mais, comme il l'explique dans son livre Au jardin de ma vie, sorti en 2018, l'interprète de On va s'aimer s'est très vite battu pour mener une vie normale. Et une fois connu, c'est pour les autres qu'il s'est battu. Gilbert Montagné a mis sa notoriété au service d'une meilleure intégration des aveugles dans la société française. On se souvient qu'il a par exemple permis la normalisation de l'audiodescription sur les plus grandes chaînes françaises.