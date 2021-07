Alice Taglioni et Laurent Delahousse en vacances : premières photos de leur escapade amoureuse

Les régionales passées, la saison estivale pointant le bout de son nez, Laurent Delahousse se met en mode farniente. Le journaliste de France 2 a pris la direction du soleil, dans le Sud de la France et, dans ses valises, il n'a pas pris que de la crème solaire : il a aussi embarqué sa compagne.

Sur Instagram, on a pu découvrir une photo de lui ce mercredi 7 juillet 2021 dans la story du compte de son amoureuse, la comédienne Alice Taglioni. On peut ainsi le voir en chemise blanche légèrement ouverte face à une petite église de village. Pour prier de bonnes audiences face à TF1 la saison prochaine ? Ou pour décrocher plus d'émissions ? Sur une photo de paysage représentant notamment des vignes, on pouvait aussi repérer le Mont Ventoux, signe que le couple a posé ses valises en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour quelques jours. "En attendant le #tourdefrance", a commencé l'actrice en légende.

Quand il n'est pas en promenade, Laurent Delahousse en profite pour faire des activités à la maison, comme des confitures, toujours à en croire ce qu'a partagé Alice Taglioni. La comédienne âgée de 44 ans - qui va franchir le cap des 45 ans le 26 juillet prochain - compte-t-elle bousculer son programme pour se rendre au Festival de Cannes qui se tient à quatre heures de route de son lieu actuel de villégiature ? Pas certain... Pour l'heure, elle se contente de vivre d'amour et d'eau fraîche. Le discret couple, qui a accueilli une fille prénommée Swann et un garçon prénommé Lino, pourrait bien aussi accueillir les copains pendant la saison estivale. Par le passé, on a déjà pu voir auprès d'eux Jean-Paul Rouve ou Benoit Magimel.

Côté carrière, Alice Taglioni est attendue prochainement (précisément le 18 août) dans le film Fantasmes réalisé par David et Stéphane Foenkinos (lesquels signent aussi le scénario).