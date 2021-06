Alice Taglioni jamais sans son fils : tendre clin d'oeil à son petit Lino

"Quelle chance... Je suis la plus heureuse du monde". Voilà comment Alice Taglioni parlait avec pudeur de l'arrivée de son troisième enfant, un petit garçon prénommé Lino, à la fin de l'année 2019. L'actrice préfère rester discrète au sujet de sa vie de famille. On ne la verra pas étaler son bonheur et les premiers instants de vie de son fils sur les réseaux sociaux. À la place, la compagne de Laurent Delahousse préfère les clins d'oeil discrets et bien trouvés.

Membre du jury du 7e festival de la Musique et du Cinéma de La Baule, Alice Taglioni a dû passer plusieurs jours sans son bambin. L'actrice portait une médaille en or autour du cou, gravée du prénom "Lino", son fils et de sa date de naissance, indéchiffrable, lors de la cérémonie de clôture du festival le samedi 26 juin 2021.

Déjà maman d'un fils prénommé Charlie (12 ans), né de sa relation avec Jocelyn Qiuvrin, Alice Taglioni a accueilli deux enfants issus de son histoire avec Laurent Delahousse : Swann (5 ans) et Lino. Un rôle de maman que l'actrice chérit tout particulièrement. "Ce n'était pas tellement un rêve, c'est juste que je le sentais depuis toujours. J'ai su toute petite que je voulais des enfants. De toute façon, je suis très maman dans la vie, je ne l'ai pas découvert avec mes enfants. Je ne saurais pas vous dire quel type de maman je suis, mais je m'épanouis infiniment en tant que mère et j'aime profondément ça", confiait-elle à Version Femina en janvier 2020.

Au détour de plusieurs entretiens, Alice Taglioni avait évoqué les grandes valeurs qui l'habitent. On sentait cette envie d'éduquer ses enfants dans la tendresse, avec des liens très étroits entre frères et soeurs. Malgré leur différence d'âge, l'actrice espère que ses enfants garderont de bons rapports. "Je suis toujours très triste quand j'entends des gens dirent qu'ils n'ont plus de contact avec leur frère ou leur soeur, qu'ils ne s'entendent plus, et qu'ils ont pris des chemins différents", expliquait-elle à Télé Loisirs. Les vacances d'été seront à coup sûr un moyen de créer de beaux souvenirs, tous ensemble.