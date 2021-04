Alice Taglioni et Laurent Delahousse : Leur petite Swann a déjà un sacré caractère ! Rares confidences

Interviewée par Madame Figaro, Alice Taglioni a fait de rares confidences sur ses enfants et plus particulièrement sur sa fille Swann. Maman de Charlie (né en 2009, fruit de ses amours avec le défunt Jocelyn Quivrin), de Swann (née en 2016) et d'un petit garçon prénommé Lino (tous deux issus de son union avec Laurent Delahousse), l'actrice de 44 ans révèle avoir quelques difficultés avec sa fille, déjà très portée sur l'écologie.

Parfois grondée par sa fille, qui pense qu'elle ne respecte pas assez les gestes verts, l'actrice du film La Doublure confie : "Si je laisse couler l'eau un peu trop longtemps à la maison ou si je me trompe dans le tri sélectif, je me fais sermonner." Très rigoureuse, la petite fille âgée de 5 ans semble prête déjà attention aux moindres détails écolos et tient à ce que chaque membre de sa famille les respecte. Visiblement très convaincante, Swann a déjà réussi un défi de taille puisque sa maman a révélé qu'elle allait désormais "supprimer totalement les bouteilles en plastique" de leur maison.

Très heureuse et épanouie dans son rôle de maman, la veuve de Jocelyn Quivrin (décédé dans un accident de la route en 2009) confiait tout son amour pour son fils aîné Charlie en 2011, aux journalistes de madame Figaro. "Mon fils, c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau au monde. Et son existence remet tellement de choses à leur place", dévoilait-elle. En couple avec Laurent Delahousse depuis 2012, cette pianiste de formation forme une famille recomposée avec le journaliste qui a de son côté deux filles, nées de sa relation avec la journaliste Florence Kieffer.

L'interview complète d'Alice Taglioni est à retrouver dans le magazine Madame Figaro, édition du 9 avril 2021.