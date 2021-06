Alice Taglioni lumineuse et sans maquillage au festival de La Baule

Annulé l'an dernier, le 7e festival du Cinéma et de la Musique de La Baule peut enfin commencer ! Mercredi 23 juin 2021, les personnalités formant le jury de cette septième édition ont inauguré les festivités, qui s'étendront jusqu'au 27 juin prochain. Après toute une année de privation, une trentaine de films seront projetés dans les salles obscures du cinéma Le Gulf Stream et dans l'immense auditorium des palais des congrès de La Baule (Loire-Atlantique).

Pour l'occasion, sur la plage et face aux vagues mousseuses et grises de la station balnéaire que les membres du jury ont pris la pose pour une photo officielle. On y retrouvaitFrançois Berléand, le président, l'acteur Hugo Becker, le professionnel de la musique Matthieu Gonet (La Star Academy), l'actrice belgeDéborah François et la comédienne Alice Taglioni, arrivée en sweat et sans maquillage pour un look aussi casual que lumineux. La compagne de Laurent Delahousse n'a pas besoin d'artifices pour briller...

"Je serai un président normal", a plaisanté François Berléand dans son discours cité par France Bleu, avant de faire quelques blagues. Il aura, avec ses consoeurs et confrères, à départager de nombreuses oeuvres en compétition. Celle-ci s'est ouverte avec Profession du père (Jean-Pierre Amèris), avec Benoît Poelvoorde et se poursuivra avec Fisherman's friend (Chris Foggin), La fine fleur (Pierre Pinaud), Un Triomphe (Emmanuel Courcol), Le Petit Piaf (Gérard Jugnot) et C'est toi que j'attendais, de Stéphanie Pillonca, seule femme réalisatrice à être en compétition...

Cette année, le festival du Cinéma et de la Musique de La Baule a choisi d'honorer Philippe Sarde, compositeur historique et prolifique, ayant notamment travaillé pour Claude Sautet ou encore Bertrand Tavernier. Il devrait proposer une adaptation revisitée de ses oeuvres lors d'une performance donnée lors de la remise des prix.